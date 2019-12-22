Altındağ’da spor atağı

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ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, Altındağlı gençleri sevindiren haber geldi.Kısa bir süre önce detayları açıklanan "On Bin Pota" ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projelerini Altındağ'da da hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, Altındağ'ın daha da değer kazanacağını belirtti.Kısa bir süre önce gençlerin basketbol konusundaki heyecanını ve potansiyellerini gören ve bu konuda gençleri nasıl daha fazla memnun edebileceklerini düşündüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu,ifadelerini kullandı.Başkan Balcı ise "Türkiye'ye şampiyonluklar kazandıracak yeni dev adamların Altındağ'dan da yetişeceğine inanıyorum. Sayın Bakanımıza ziyaretinden ve bize verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Altındağlı gençler adına kendisine şükranlarımı sunuyorum" dedi. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Altındağ'da da çalışmalar yapılacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu,şeklinde konuştu.