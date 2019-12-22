Altınok: Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız

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BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören'de herkesin bir dikili ağacı olacak" diyerek bağlattığı fidan dağıtım kampanyası kapsamında Keçiören İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Altınok okul bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreninde, "Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız. Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve daha sonra da yeşil Türkiye hedefimiz var" dedi. Fidan dağıtım töreni öncesi okul bahçesinde toplanan öğrencilerle kucaklaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Başkan Altınok daha sonra yaptığı konuşmada, "Keçiören'i yeşillendirmeye ve yeni parklarla donatmaya devam ediyoruz. Milletimizin, devletimizin ve ülkemizin geleceği, ikbali, istikbali çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için fidan dikiyoruz" ifadelerini kullandı.