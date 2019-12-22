Ankaragücü bunu hep yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında son sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Geçen hafta Galatasaray deplasmanından son dakikalarda bulduğu golle 1 puanla ayrılmayı başaran Başkent ekibi, önceki gün de 90+4'te Kitsiou'nun attığı golle yenilgiden kurtuldu.MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geriden gelerek alınan 1 puanın takıma 3 puan kadar etki ettiğini söyledi.Rakiplerinin 13 puanda olduğunu ve o nedenle kaybetmemeleri gereken bir maça çıktıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam,yorumunu yaptı.