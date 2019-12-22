Ankaragücü bunu hep yapıyor

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında son sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Geçen hafta Galatasaray deplasmanından son dakikalarda bulduğu golle 1 puanla ayrılmayı başaran Başkent ekibi, önceki gün de 90+4'te Kitsiou'nun attığı golle yenilgiden kurtuldu. Yunan oyuncu, Aslan'a da Telekom'da son dakikada kâbusu yaşatan isimdi. Ankaragücü'nün diğer golü Canteros'tan geldi. Antalyaspor'un sayılarını ise Chico ve Blanco kaydetti.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geriden gelerek alınan 1 puanın takıma 3 puan kadar etki ettiğini söyledi.
TARAFTARA ARMAĞAN ETTİ
Rakiplerinin 13 puanda olduğunu ve o nedenle kaybetmemeleri gereken bir maça çıktıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "İki kez geriye düşmemize rağmen beraberliği yakalamak sevindirici. Alınan bir puan iyi. Rakibimizle aramızdaki mesafe açılmadı. Biz Ankaragücü olarak direnişimizi devam ettiriyoruz. Pes etmiyoruz. İki haftadır geriden gelerek beraberliği yakalıyoruz. Aldığımız puan geçen yıl hayatlarını kaybeden taraftarlarımıza gelsin"
yorumunu yaptı.