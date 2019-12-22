Epilepsi hastası kızı için mutfak atölyesi kurdu

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Özel bir şirkette yöneticilik yapan Serkan Sözen'in kızı Elif'e, doğduktan 3 gün sonra 'dirençli epilepsi' teşhisi konuldu. Tedavi süreci devam eden Elif için doktorlar, geçtiğimiz yıl ilaç tedavisine ek olarak düşük karbonhidrat, yeterli protein ve yüksek yağ rejimi bulunan 'Ketojenik diyet' tavsiye etti. Bunun üzerine baba Serkan Sözen, kızı için 6 ay önce Altındağ ilçesinde bulunan sitelerde bir yakını birlikte mutfak atölyesi kurdu. Kurslara giderek aşçılık alanında kendisini geliştiren Sözen, işten kalan zamanlarında atölyeye giderek kızının yiyeceklerini özenle hazırlıyor. Sözen, yaptığı araştırmalar ve aldığı eğitimler sonucunda ekşi mayalı ekmekten çikolataya her türlü yiyeceği doğal yollardan bu atölyede hazırlayabiliyor.Sözen, kızına epilepsi teşhisi konulmasının ardından çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatarak, "Kızımın bu diyetiyle eşim ve kendimin de sağlıklı beslenmemiz gerektiğini düşündüm. Kızımın yiyeceği tüm yemekleri doğal yollardan ve endüstriyel gıda kullanmadan kendimiz yapmaya başladık. Ve baktık ki biz de sağlıklı beslenmiyoruz. Bu sebeple ilk olarak ekşimaya ile ilgilenmeye başladım. Ekşimayayla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Bununla ilgili yurt dışından kitaplar getirttim, yurtdışında online okullara kaydoldum. 5 yıldır kurs ve çeşitli workshoplara katılıyorum. Ve bunun sonucunda ekşimaya ile yapılan ekmeğin çok daha sağlıklı ve faydalı olduğunu gördüm. Bu yüzden de amatör olarak kendim ekşimayadan yapılmış ekmeği yapıp, tüketmeye başladım" dedi.