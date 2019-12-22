Gayrimenkulbank saadet zincirine operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da20 kişinin, kıyı arazilerini Katarlılara yüksek karla satacağı vaadi ile yaklaşık 40 milyon TL'si alınarak dolandırıldığı ortaya çıktı. Arazi alacağız bahanesiyle vatandaşın konutlarını aldılar. Başkentte yeni bir Çiftlikbank benzeri bir saadet zinciri tuzağı ortaya çıktı. İki ayrı grup halinde çalışan 4 zanlı operasyonla yakalandı. Yapılan soruşturma kapsamında kaçak hayatı yaşayan elebaşı, aylarca yapılan çalışmalar sonucunda saklandığı evde yurtdışına kaçma planları yaparken kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartları çıktı.Yakalandığında farklı bir kılığa bürünen Ağa lakaplı çete lideri mağdurlara yakalanmamak için kılık değiştirdiğini, aylarca sokaklarda evsiz insanlar gibi yaşadığını söyledi. İfadesinde tüm yapıyı anlatan grubun lideri, referans yönetimi ile ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, para kazanan kişilerin akrabalarını ve arkadaşlarını da sisteme dâhil ettiğini anlattı. Sistemdekileri arsa alıp sattığını söyleyen çete lideri arsa almadığını tüm parayı yasadışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti. Emlak simsarı 4 zanlı adliyeye sevk edildi.