Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz

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BUGÜN NELER OLDU

Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez tarafından gündüz ve akşam gösterimi şeklinde sergilenen tiyatro oyununa katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu hikâye bizi bizden aldı tarihe götürdü. Tarihimizde birçok anı ve hatıralar var. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz" dedi. Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde gerçekleştirilen oyunun sonunda sanatsever Keçiörenlilere hitaben konuşan Başkan Altınok, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü 20 Aralık, ölüm günü ise 27 Aralık'tır. Bizler de bu vesileyle tarihi hafızamız olan Akif'i doğum gününde, usta tiyatrocumuz Ahmet Yenilmez'den duymak, dinlemek, izlemek istedik" diye konuştu. Başkan Altınok, tiyatro oyununu izlemeye gelen vatandaşlara da teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Vatan ve millet uğruna şehit olan vatansever şehit ve gazilerimiz Türk milletinin kalbinde yaşamaktadır. İnşallah bugün Ahmet Yenilmez'in Mehmet Akif rolüyle anlattıklarını iyi anlar, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarız. Bizler tarihimizi yazanlara da sahip çıkmalıyız. Tarih yazanlara sahip çıkmayan devletler de yok olmaya mahkûmdur. Tarihimiz bizim hafızamızdır. Bu hafızayı diri ve canlı tutmak zorundayız. Gönülden inanıyorum ki, Türk milleti var oldukça Mehmet Akif yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecektir."Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 146'ncı doğum yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Belediye, Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nı yazdığı süreci anlatan "İstiklal" isimli oyununu öğrencilerle buluşturdu. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen oyuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da oyunu öğrencilerle birlikte izledi. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen öğrencilerin zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Öğrenciler oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı. Tiyatro oyuncularına oyun sonunda plaket takdim edildi.