Hakkarili birhat’ın işte hedefi büyük

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4.Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 35 kiloda birinci olan Hakkarili Birhat Düzen, Avrupa şampiyonasına katılarak dereceye girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.Ankara'da düzenlenen 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 35 kiloda rakiplerini yenerek birinci olan Düzen, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Halk Eğitim Merkezindeki kursta antrenör gözetiminde çalışmalarını titizlikle sürdüren genç sporcu, 3 Şubat'ta Türkiye şampiyonasına ardından da yaz döneminde Avrupa şampiyonasına katılmayı hedefliyor.Birhat Düzen, spor sayesinde kısa sürede hayatın değiştiğini söyledi. Geçen yıl Türkiye şampiyonasında ikinci olduğunu, 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde ettiğini anımsatan başarılı sporcu,ifadelerini kullandı