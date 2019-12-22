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Hakkarili birhat’ın işte hedefi büyük

’da düzenlenen 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda kendi kilosunda birinci olan Hakkarili Birhat Düzen, “Avrupa Şampiyonası’nda da bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemi gururlandırmak istiyorum” dedi

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Hakkarili birhat’ın işte hedefi büyük
4.Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 35 kiloda birinci olan Hakkarili Birhat Düzen, Avrupa şampiyonasına katılarak dereceye girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yüksekova ilçesinde sadece iki yıl önce spora başlayan 14 yaşındaki Düzen, antrenörlerinin yönlendirmesiyle katıldığı wushu kung fu kursunda yeteneğiyle kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

YAZIN AVRUPA YOLCUSU
Ankara'da düzenlenen 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 35 kiloda rakiplerini yenerek birinci olan Düzen, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Halk Eğitim Merkezindeki kursta antrenör gözetiminde çalışmalarını titizlikle sürdüren genç sporcu, 3 Şubat'ta Türkiye şampiyonasına ardından da yaz döneminde Avrupa şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

ŞU ANA DEK GÖREVİMİ YAPTIM
Birhat Düzen, spor sayesinde kısa sürede hayatın değiştiğini söyledi. Geçen yıl Türkiye şampiyonasında ikinci olduğunu, 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde ettiğini anımsatan başarılı sporcu, "Şimdiye kadar katıldığım yarışlarda bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırdım. Gelecek yaz döneminde düzenlenecek Avrupa şampiyonası için de en iyi şekilde hazırlanıyorum. Orada da en iyi dereceyi alarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemi gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı

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Hakkarili birhat’ın işte hedefi büyük
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