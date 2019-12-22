‘Lider Sivas’ın serisi Ankara’da bitmeli’

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Teknik direktör HamzaHaftaya 17 puanla 12. sırada giren başkent ekibinde sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, bu maçta forma giyemeyecek. Hamzaoğlu öğrencilerine üç maçtır sahalarından kaybetmediklerini hatırlatıp Sivasspor'un bu sezon yakaladığı en uzun 7 maçlık yenilmezlik serisine son vermelerini istedi. Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'nin hocası Hamza Hamzaoğlu ile karşılaştığı 8 Süper Lig maçının 6'sında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 1 maç Çalımbay'ın galibiyeti ile tamamlanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.Çalımbaylı Trabzon, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.Maç öncesi Sivas'ta kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncuları Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un yanı sıra sakat olan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.