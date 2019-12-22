‘Lider Sivas’ın serisi Ankara’da bitmeli’

Gençlerbirliği bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yükselişe geçen Gençlerbirliği, son maçında başkentte Göztepe'yi 3-1 yenmişti.
Haftaya 17 puanla 12. sırada giren başkent ekibinde sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, bu maçta forma giyemeyecek. Hamzaoğlu öğrencilerine üç maçtır sahalarından kaybetmediklerini hatırlatıp Sivasspor'un bu sezon yakaladığı en uzun 7 maçlık yenilmezlik serisine son vermelerini istedi. Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği'nin hocası Hamza Hamzaoğlu ile karşılaştığı 8 Süper Lig maçının 6'sında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 1 maç Çalımbay'ın galibiyeti ile tamamlanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Çalımbay'ın Hamzaoğlu'na karşı bu 8 maçtaki tek galibiyeti Trabzonspor'u çalıştırdığı zaman gelmişti.
Çalımbaylı Trabzon, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
SİVASSPOR'DA 4 EKSİK VAR!
Maç öncesi Sivas'ta kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncuları Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un yanı sıra sakat olan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.