Müzeyyen öğretmen, Suriyeli öğrencilere Türkçeyi öğretti

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Ankara'daAltındağ Piri Reis İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, sınıfta tamamı Suriyeli öğrencilere Türkçeyi türkü söyleyerek öğretti. Öğrenciler şimdi ritim grubu kurup, okulda konserler veriyor. Piri Reis İlkokulu'nda 4'üncü sınıfta eğitim gören 16 Suriyeli öğrenci, Türkçe öğrenmekte zorlandı. Sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, öğrencilere farklı bir metot uyguladı. Yılmazoğlu, sınıfta türkü söyleyerek, Suriyeli öğrencilerin ilgisini çekti ve bu şekilde Türkçe kelimeler öğrenmelerini sağladı. Öğrenciler, 2'nci sınıfta başlayan bu uygulamanın ardından geçen sürede Türkçelerini geliştirdi. Şu anda 4'üncü sınıfta olan ve 'Grup Entegre' adıyla ritim grubu da kuran öğrenciler, Türkçe konuşabilir duruma geldi.Sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, sınıfı ilk aldığında sadece beden diliyle anlaşabildiklerini ve öğrencilerin dikkatini toplamak için onlara türküler söylediğini anlatarak, "İlk zamanlar anlaşmak için beden dilini kullandık; ama çok da başarılı olamadık. Çocukları susturmak için türkü söylemeye başladım ve müziğe karşı ilgilerini fark ettim. O zaman sesimi çok sevdikleri için hepsi beni dinlemeye başladı. Türkü sırasında bir kelimeyi tanıtıp, sonra tekrar defterlerine yazmalarını sağlıyordum. Türkçeyi bu şekilde müzikle öğrettim" dedi.