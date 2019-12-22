Palandöken: İşyeri açılışlarının bir kuralı olmalı

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BUGÜN NELER OLDU

Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm iş yeri açılışlarının bir kuralı olmalı" dedi. Tüm iş yeri ve AVM açılışlarının görüş alışverişinden sonra izne tabi tutulması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eczane açılışlarındaki kanun gibi, zincir market ve AVM'lerin de yan yana açılarak birbirlerine zarar vermemesi için nüfus ve bölge planlamasına göre ilgili mesleki oda, kurum ve kuruluşlardan görüş alışverişi yapılarak izne tabi tutulması gerekiyor. Aksi takdirde yan yana ve karşılıklı açılan aynı sektördeki esnaflar başta olmak üzere, zincir marketler ile AVM'ler de müşteri kaybına uğrayarak zarar edip zaman içerisinde kapatılıyor" dedi.