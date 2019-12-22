Yenilikçi uygulamalar ve yapay zekâ semineri

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KızılcahamamŞehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve daha sonra Ankara Sincan Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili olan Dr. Serkan Savaş, Kızılcahamam da Öğretmenlere "Başkent Öğretmen Atölyeleri" projesi hakkında ve İlim Yayma Cemiyeti organizasyonu ile eğitimde yenilikçi uygulamalar ve yapay zeka isimli seminer verdi. Daha sonra İlim Yayma Cemiyeti Kemal Güran Kültür Merkezi'nde ilçe öğretmenleri ile buluşarak orada da seminer düzenledi. Seminerler kapsamında öğrencilerle de buluşarak söyleşiler gerçekleştiren Dr. Serkan Savaş, gençlerin yenilikçi teknolojileri üreten bir nesil olacağına ve Türkiye'nin dünyada teknoloji üreten ülkeler arasında önemli bir konuma geleceğine inancının tam olduğunu belirtti.