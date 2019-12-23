Engelleri aşan özel kutlama

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediyesi'nce engelli bireylere yönelik düzenlenen Yerli Malı Haftası programı renkli görüntülere sahne oldu. Engelli bireylerce yapılan birbirinden lezzetli yemek ve tatlılar davetlilere ikram edilirken, Ankara oyun havaları sergiledikleri figürler büyük alkış aldı. Engelli bireylere yönelik yürüttüğü çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen program renkli anlara sahne oldu. Programda merkezin kursiyerleri tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli yemek ve tatlılar davetlilerden tam not aldı. Engelli bireyler tarafından yapılan resim ve el emeği göz nuru ürünler de program kapsamında sergilendi. Engelli bireylerden oluşan folklor ekibinin Ankara oyun havaları eşliğinde sergilediği gösteri de izleyenlerden büyük alkış aldı. Programda engelli bireylerin azim ve coşkuları "Burada engel yok" dedirtti. Program sonunda etkinliğe katkı sunan engelli bireylere sertifika verildi.