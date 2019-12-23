Güreşte madalyalar kapışıldı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu. Başkent Ankara'da düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda erkekler 61, 79 ve 86 kilolarda madalya kazanan sporcular belli oldu. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada bugünkü müsabakalar sonrası dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle: 61 kilo: 1. Recep Topal (Ankara İlbank) 2. Münir Recep Aktaş (ASKİ) 3. Nebi Uzun (ASKİ) 3. Cabbar Duyum (ASKİ) 79 kilo: 1. Batuhan Demircin (ASKİ) 2. Abdullah Arslan (TEDAŞ) 3. M.Nuri Kotanoğlu (İlbank) 3. Nuri Temur (İstanbul Sancaktepe Belediyesi) 86 kilo: 1. Fatih Erdin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 2. Osman Göçen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 3. Selim Yaşar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 3. Burak Doğan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)TAHA AKGÜL kendi salonunda mindere çıkıyor TÜRKIYE Serbest Güreş Şampiyonası'nın son gününde 125 kilo finalinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül adını taşıyan salonda mindere çıkacak. TRT Spor 2, finalleri 11.00'den itibaren canlı verecek.