Hakemler baskette de hedefte

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Basketbol Ligi'nde Anadolu Basket Takımı'na konuk olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 93-81 galip ayrıldı. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan maçta hakem kararları karşılaşmanın önüne geçti.Sert geçen karşılaşmada periyodun bitimine 3 dakika kala, kendisine yapılan faul sonrası hakemin verdiği kararı yeterli bulmayan Ricky Tarrant, itirazları sonucu diskalifiye edildi ve Yeşil-Beyazlılar yabancısız kaldı. Ancak Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu periyodu da 67-64 önde tamamlamayı başardı. Son çeyreğe 10-1 seri ile başlayan Yeşil-Beyazlılar kısa sürede farkı çift hanelere çıkardı. Üstünlüğü koruyan Mamak Basketbol maçtan 93-81 galibiyetle ayrıldı.