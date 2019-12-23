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Hakemler baskette de hedefte

ile dış sahada oynadığı maçı Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son 3 dakikasında sahada yabancısız olmasına karşın farklı kazanırken, maça yine hakem kararları damga vurdu

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Hakemler baskette de hedefte
TÜRKIYE Basketbol Ligi'nde Anadolu Basket Takımı'na konuk olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 93-81 galip ayrıldı. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan maçta hakem kararları karşılaşmanın önüne geçti. İkinci ve üçüncü çeyrekte yabancı oyuncularının oyundan atılmasına rağmen Yeşil-Beyazlılar sahadan galip ayrılarak önemli bir maçı daha geride bıraktı. Sert geçen karşılaşmada periyodun bitimine 3 dakika kala, kendisine yapılan faul sonrası hakemin verdiği kararı yeterli bulmayan Ricky Tarrant, itirazları sonucu diskalifiye edildi ve Yeşil-Beyazlılar yabancısız kaldı. Ancak Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu periyodu da 67-64 önde tamamlamayı başardı. Son çeyreğe 10-1 seri ile başlayan Yeşil-Beyazlılar kısa sürede farkı çift hanelere çıkardı. Üstünlüğü koruyan Mamak Basketbol maçtan 93-81 galibiyetle ayrıldı.
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Hakemler baskette de hedefte
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