Keçiören ‘sosyal meydana’ indi

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KEÇIÖREN Belediyesi ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesine Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sporcu gençler ve aileler katıldı. Proje kapsamında spor gösterileri, spor turnuvaları, spor tanıtım stantları, gençlik merkezi stantları, gençlik merkezi faaliyetleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı proje tanıtımları yapılırken çeşitli müzik grupları sahne alarak mini bir konser şöleni yaşandı.Çeşitli spor dallarından gösterilerin sunulduğu stantları Bakan Kasapoğlu ile birlikte tek tek gezen Başkan Altınok, başından geçen birkaç anekdotu ise şöyle anlattı: "Bir gün bir köyümüzün muhtarıyla karşılaştım. Elinde telefon ve sosyal medya ile iç içe. Gidip gezmesini ve köyün işlerine bakmasını söylediğimde, köyün işlerine sosyal medyadan baktığını söyledi. Bir gün de 12 kişilik arkadaş gurubu restorana oturmuşlar, saydım ve hepsinin ellerinde telefon var. Dikkat ettim, kimi zaman yemek yemeyi dahi unuttular. Yani kimileri için sosyal medya hastalık haline gelmiş. Gelin hep birlikte bu bağımlılıkları yenelim."Bakan Kasapoğlu, "Gerek teknoloji gerek internet gerekse sosyal medyanın hayatımızda sağladığı kolaylıklar var. Bu imkânları değerlendirmemiz lazım. Ama hiçbir şeyin esiri olmadığımız gibi bunlarında esiri olmamalıyız. Onlar bizi değil biz onları kullanacağız. Bu nedenle "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi halkımızın ve çocuklarımızın rağbet gösterdiği bir projedir" dedi. Bakan Kasapoğlu, "Tüm bağımlılıklara karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek. İnsanlarımızı hareketli kılmaya yönelik çalışmalarımızı birlikte gerçekleştireceğiz"dedi.