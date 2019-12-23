Müthişsin Keçiörengücü

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. 49'da Soner Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.86'da Karagümrük yarı sahası ortalarında topla buluşan Dialiba'nın ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetine ulaşan Ankara temsilcisi üst sıralara tırmanışını sürdürdü.