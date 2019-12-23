Müthişsin Keçiörengücü

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. 49'da Soner Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 69'da Madinda'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dialiba'nın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
86'da Karagümrük yarı sahası ortalarında topla buluşan Dialiba'nın ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetine ulaşan Ankara temsilcisi üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Bu arada maçı Trabzonspor'un efsanesi, teknik adam Şota Arveladze de izledi.