Altınok: Gelinlik giymek en doğal haktır

BUGÜN NELER OLDU

KONVOY, davul ve zurna eşliğinde evinden alınarak kuaföre ve ardından düğün salonuna götürülen Serap Çetin, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Düğün Salonu'ndaki sembolik düğünle en büyük hayalini gerçekleştirdi. Beyaz gelinlik sevinci yaşayan Serap'ın temsili düğünü için masrafların birçoğu belediye tarafından karşılanırken; çiçek, kuaför, araba süsleme, kuru pasta gelinlik ve kına elbisesi gibi ihtiyaçların bir kısmı da Keçiören'in hayırsever esnafları tarafından temin edildi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu ve Ekrem Çelebi'nin yanı sıra Ankaralı mahalli sanatçıların gönüllü olarak sahne aldığı düğüne Serap Çetin'in yakınları ve Keçiörenli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Altınok, "Rabia kızımızdan sonra Serap kızımız da gelinlik giymek isteğini bizlere iletti, biz de en doğal hakkı olan bu isteği geri çevirmedik. Dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal yaşama dâhil etmek için her türlü imkânı sağlıyoruz" dedi. Ev sahibi olarak düğüne katılan ve misafirlere hitaben bir konuşma yapan Başkan Altınok, "Birçok program yapıyoruz ama belediyeciliğin en güzel tarafı bu programlar ve biz de bu güzelliği yaşadık. Çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilerin duası, onların rızası ve gönlü milyarlarca dua ve milyarlarca gönüldür. Bu gönlü hiçbir kalem yazamaz, hiçbir kelime ifade edemez. Bugün meleğimizin düğününü yapıyoruz, kendisine mutlu bir yaşam diliyorum. Güzel yavrumuza destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum" dedi.