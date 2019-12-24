Furkan’a acı veda

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İzmir'de özel bir okulda 9. Sınıf öğrencisi olan Furkan Şahin Kara geçtiğimiz hafta sonu TUBİTAK Matematik Yarışması için Ankara'ya gitti. Üç ay önce elemeleri geçerek finale kalan Kara, İzmir'e birincilik madalyası ile gelebilmek isterken cenazesi geldi. Kara geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybederken ailesi ve sevenleri bu haberle yıkıldı. Çankaya Balgat Mahallesinde bulunan Mevlana Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Furkan ve arkadaşı karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. İki arkadaş bir süre orta refüjde bekledi. Bu sırada Mevlana Bulvarı üzerinde merkezden Gölbaşı istikametine seyir halinde olan otomobil, yola çıkan Kara'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğun üstünden başka bir araç daha geçti. Cenazesi memleketi İzmir'e gönderildi.Matematik alanında birçok başarısı bulunan Furkan Şahin Kara'nın cenaze töreni İzmir Bornova Merkez Camii'nde yapıldı. Öğretmenlik yapan anne Yasemin Kara ve Baba Hakan Kara ayakta durmakta güçlük geçerken, Furkan'ın arkadaşları ve sevenleri cenazeye katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törende Furkan'ın arkadaşlarından Ural Dağıstan, "Furkan'ın başına gelen kaza bizi çok etkiledi. Esprili kişiliği ile sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Her yıl matematik olimpiyatlarına beraber gidiyorduk" dedi. Sınıf arkadaşlarından Baturalp Çakır, "Furkan aramızdan ayrıldı ama bunu yapanlar da inşallah en kısa sürede yakalanır ve cezasını çeker" dedi. Emre Döver ise "Furkan gelecekte matematik alanında dehalar yaratacak bir öğrenciydi çok üzüldük" dedi. Cenaze törenine katılan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'de aileye taziye dileklerini sundu. Furkan Şahin Kara, arkadaşları Efe Küçükerdönmez, Ada Ceylin İnci, Ufuk Şengüler, Kerem Elmacı ve Begüm Keser Waterloo Ünversitesi CIMC/CSMC 2019 Matematik Yarışması'nda Uluslararası İftihar Listesi'ne girmeye hak kazanmışlardı