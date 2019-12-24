Obezite ile etkin mücadele edilmeli

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Ülkemizde insanların yüzde 70'inin fazla kilolu ve 20 milyon kişinin obez olduğunu ifade eden Ufuk Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Gülpınar, obezite de etkin mücadelede aile faktörünün önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Gülpınar, "Çocuklarımıza hazır paketli gıdalardan, fast food'lardan uzak tutmalı kendimiz de olabildiğince bu gıdalardan uzak durmalıyız. Spor ve egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz ki çocuklarımız da bizleri örnek alsın" açıklamalarında bulundu. Kantinlerde satılması ve satılmaması gereken gıdalar olduğunun altını çizen Gülpınar, "Okul çağındaki çocuklar, öğrenmeye, yeni şeyleri keşfetmeye hevesli oluyor. Bu noktada kantinlerde satılan her ürün büyük önem taşıyor. Çocukların heveslerinin doğru şekillendirilmesi gerekiyor. Kırtasiye ve oyuncakçılarda dahi zararlı yiyecekler satılıyor bunların denetiminin yapılması gerekiyor" diye konuştu.Obezite çocuklukta başlayıp tüm yaş gruplarında görülebiliyor. Obezite, kendisi başlı başına bir rahatsızlık olmasının beraberinde birçok rahatsızlığı birlikte getiriyor. Obezite ile mücadele çocukları korumakla başlıyor. Bu konuda ebeveynlere çok büyük sorumluluk düşüyor diyen Prof. Dr. Gülpınar "Obezite hastalığında ailelerin beslenme alışkanlığına dikkat etmesi gerekiyor. Abur cubur denilen ambalajı açılıp tüketilen gıdalar, gazlı içecekler, hazır gıdalar, şekerler fast food lardan çocukları mümkün olduğu kadar uzak tutmak ve ebeveynlerin de bu gıdaları tüketmemeleri gerek. Spor yapıp egzersiz yapıp çocuğu da küçük yaşta spor ve egzersize alıştırmamız lazım" dedi.Obezite yetişkinlerde de büyük problem olduğunu belirten Prof. Dr. Gülpınar obezitenin yetişkinlerde yandaş hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Şeker, hipertansiyon, göbek çevresinde ve karaciğerde yağlanma gibi metabolik sendromlar, uyku apnesi, horlama şikayetleri oluşuyor. Obeziteyi yenmek, onunla mücadele ve tedavi etmek lazım. Obezitede diyet, egzersiz ve cerrahi müdahale tedavi yöntemleri var. Diyet egzersiz cerrahi müdahaleye göre daha düşük başarı oranı sağlıyor. İnsanlar belli sürelerde diyetle çok zor şekilde 3.5-10 kilo veriyorlar. 3 ayda verilen kilolar 1 haftada yeniden alınabiliyor. Obeziteden kurtulmanın iki yolu olduğunu belirten Prof. Dr. Gülpınar, diyet ve cerrahi yöntemlerinden cerrahi yöntemlerin daha etkin ve kalıcı olduğunu ifade etti.ANKARA'DA obezite ile mücadele eden hastaların kurduğu bir grup, doktorlarını onurlandırmak için eğlence programı düzenledi. Başkent'te obeziteden kurtulan hastaların kurduğu "Harun Karabacak Hastaları Obezite Gurubu" düzenlediği program ile hem doktorlarını onurlandırdılar hem de gönüllerince eğlendiler. Salonda hastaları tarafından alkışlarla karşılanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Harun Karabacak, konuklar ile ilgilenerek sohbet etti. Karabacak daha sonrasında hastalarından gelen hatıra fotoğraf isteğini ise geri çevirmedi. Yasin Erin, doktorlara uygulanan şiddete karşı, doktorları onurlandırmak adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirtti.