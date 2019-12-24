Telekom uzatmalarda kazandı

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, normal süresi 79-79 biten maçta uzatma sonucunda Gaziantep Basketbol'u 88-84 yendi. Karşılaşmanın ilk 4 dakikası 5-5 eşitlikle geçilirken Türk Telekom, Jonhson ile etkili olduğu ve dış atışlarla sayılar ürettiği ilk periyodu 23-15 önde kapattı. Pota altını iyi savunan başkent temsilcisi, yakaladığı 8-0'lık seri ile 33-19'luk üstünlüğe ulaştı. KONUK ekip Jelovac ve Crawford ile sayı üreterek farkı eritti. Ev sahibi takım, soyunma odasına 48-42 üstünlükle gitti. Maçın ikinci devresinde de iyi oyununu sürdüren konuk ekip, 3. periyodun 4,5 dakikası geride kalırken 51-50 öne geçti.UYGUN durumdaki atışlarda basket üretemeyen Türk Telekom karşısında Buva ve Rich ile etkili olan Gaziantep ekibi, 3. periyodu 63-59 önde geçti. Son periyoda potasını iyi savunarak başlayan Telekom, Wiltjer ve Johnson'ın sayılarıyla skoru 63-63 eşitledi. Karşılıklı basketlerin ardından maçın normal süresi 79-79 eşitlikle bitti. Uzatma bölümünde hızlı hücumlarla basketler üreten Türk Telekom, Gaziantep Basketbol'u 88-84 mağlup etti.