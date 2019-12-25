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Belediyesi’nden camilerde temizlik

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Beypazarı Belediyesi’nden camilerde temizlik
BEYPAZARI Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkez ve taşra mahallelerimizde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapıyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için 25 kişilik ekibiyle, ilçe merkezi ve taşralarda bulunan 105 caminin temizliğini gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar baştan aşağı temizleniyor. Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizleme uygulamasını belirli periyotlarla yıl boyunca devam ediyor.
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Beypazarı Belediyesi’nden camilerde temizlik
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