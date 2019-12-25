Demir pençeler’e ‘güneş doğdu’

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Ankara Demirspor'un hedefi bir üst lige yükselmek... Teknik direktör Bahattin Güneş, "Ankara Demirspor özverili çalışmasıyla ilk yarıyı lider kapattı. Geçen sezonki sıkıntılı süreci göz önünde bulundurarak bu sezon için orta sıraları hedefleyen bir takım kurgusu vardı.diye konuştu. Oyuncuların performanslarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla ilk yarıdaki oyun felsefesini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:"Antalya'da kampa başladık. Hazırlık dönemini çok iyi geçirerek iki özel maç ile oyun anlayışımızı pekiştirmeyi hedefliyoruz.Sporun içindeki tüm yöneticilere, futbolculara ve olmazsa olmazımız hakem camiasına başarılar diliyorum. Umarım gelecek sezon TFF 1. Lig'de olacağız."