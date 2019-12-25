Demir pençeler’e ‘güneş doğdu’

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Ankara Demirspor'un hedefi bir üst lige yükselmek... Teknik direktör Bahattin Güneş, "Ankara Demirspor özverili çalışmasıyla ilk yarıyı lider kapattı. Geçen sezonki sıkıntılı süreci göz önünde bulundurarak bu sezon için orta sıraları hedefleyen bir takım kurgusu vardı. Bugünlere gelmemizi sağlayan sayın genel müdürümüz Ali ihsan Uygun'a kulüp başkanımız Haluk Yılmaz'ın ve değerli yönetim kurulumuzun teşekkür ederiz''
diye konuştu. Oyuncuların performanslarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla ilk yarıdaki oyun felsefesini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:
BODRUM MAÇIYLA START
"Antalya'da kampa başladık. Hazırlık dönemini çok iyi geçirerek iki özel maç ile oyun anlayışımızı pekiştirmeyi hedefliyoruz. Fiziksel ve taktiksel çalışmalarla İlk devredeki hatalarımızı en aza indirmeye çalışacağız. Bu doğrultuda 12 Ocak'ta deplasmanda oynayacağımız Bodrumspor maçı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.
Sporun içindeki tüm yöneticilere, futbolculara ve olmazsa olmazımız hakem camiasına başarılar diliyorum. Umarım gelecek sezon TFF 1. Lig'de olacağız."