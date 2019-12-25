Polisten kaçarken ‘Kleş’ini düşürdü

BUGÜN NELER OLDU

OLAY, Altındağ'da meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobili takip eden ekipler, Plevne Caddesi yakınlarında bir kişinin araçtan inerek elinde uzun namlulu silahla kaçmaya başladığını, otomobilin de hızla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Yaya olarak kaçan şüpheli, elinde bulunan Kalaşnikof marka tüfeği ve belindeki tabancayı bir süre sonra düşürdü. Silah ve tüfeği almak için geri dönen şüpheli, polis ekiplerini görünce metruk binaların bulunduğu bölgeye doğru kaçarak izini kaybettirdi.Eşkâli belirlenen şüpheli, bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Bu sırada, otomobille kaçan diğer şüpheli de polis ekiplerince durduruldu. Otomobilin sürücüsü, kaçarken tüfek ve silah düşüren şüpheli ve taksi şoförü olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.