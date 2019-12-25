Soğuklarda içleri ısıtan yardımlar

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, kış mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Belediye, vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlıktan kişisel bakıma kadar birçok alanda ücretsiz olarak hizmet veriyor. Belediye ekipleri, sürekli olarak ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek, evlerine konuk oluyor. Ekipler yaptıkları ziyaretler kapsamında vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediyeye başvuran ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlıktan ulaştırmaya, ev temizliğinden kişisel bakıma kadar birçok hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Bunların yanı sıra talebe göre, çocuk ve yetişkinlere kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası yardımı yapılıyor, çocuklu ailelere bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü olan Gıda Kart'lar veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekipler tarafından 12 ay 365 gün süresince sağlanıyor.