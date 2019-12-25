Usta sanatçı Cüneyt Gökçer vefatının 10. yılında anıldı

BUGÜN NELER OLDU

HACETTEPE Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından konservatuvarda düzenlenen, tiyatro sanatçıları Miraç Eronat ile Selçuk Göldere'nin sunuculuğunu üstlendiği anma töreninde, Gökçer'in aile üyeleri ve öğrencileri usta sanatçıyla ilgili anılarını anlattı. Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahime Meral Nohutcu'nun da konuşma yaptığı programa, sanatçının kızı Aslı Gökçer, akrabaları Ayşe, Zafer ve Betül Gökçer, öğrencileri ve tiyatro sanatçıları İpek Çeken, Can Öztopçu, Ferahnur Barut, Vesile Çalıkoğlu, Devlet Tiyatrolarının usta kostüm tasarımcısı Sevgi Türkay, koreograf ve dansçı Deniz Alp ile diğer sanatçı dostları katıldı. Programda, Gökçer'in hayatını anlatan belgesel sunuldu. Konservatuvar binasında bir hafta boyunca gezilebilecek fotoğraf sergisi açıldı. Etkinlikler çerçevesinde, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün hazırladığı, tiyatro sanatçısı Çetin Tekindor'un seslendirdiği "Cüneyt Gökçer'in Hayatı" belgeselinin de sunulacağını ifade eden Göldere, ayrıca sanatçının yönettiği eserlerden alınan kesitlerin oynanacağını dile getirdi.