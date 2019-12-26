2019’da göğsümüzü kabarttılar

GOALBALL

BUGÜN NELER OLDU

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun Türkiye'nin en başarılı branşı olma özelliğini koruduğunu belirterek,dedi. Ankara'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Milli Takımı'nın performansına dikkat çeken Üstündağ,dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımının ise CEV Avrupa Altın Ligi'nde tarihi başarıya imza atarak yenilgisiz kürsünün zirvesinde yer aldığını dile getiren Üstündağ,dedi. A Milli Kadın Takımı'nın 7-12 Ocak 2020'de Hollanda'da Avrupa Kıta Olimpiyat elemelerinde mücadele edeceğini söyleyen Üstündağ, "Kızlarımız yine ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır" diye konuştu.Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Spor Toto, konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi. İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 yenilen Spor Toto, rövanş maçını 3-1 kazanarak, final etabına yükseldi.Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda, Yenimahalle Belediyesi Goalball Kadınlar Takımı başarısıyla gururlandırdı. 9 takımın katıldığı Kadınlar Görme Engelliler müsabakalarında Yenimahalle Belediyesi Goalball Kadınlar Takımı şampiyon oldu. Takımın başarılı sporcusu Gol Kraliçesi Sevda Altunoluk 99 gol ile Türkiye Şampiyonalarında en çok gol atan sporcu oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sizlerle gurur duyuyorum. Bizleri çok mutlu ettiniz" dedi.