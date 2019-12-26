2019’da göğsümüzü kabarttılar

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun Türkiye'nin en başarılı branşı olma özelliğini koruduğunu belirterek, "Voleybol ailesi, bu yıl içinde elde ettiği başarılarla bir kez daha ülkemizin en başarılı branşı olma özelliğini korudu"
dedi. Ankara'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Milli Takımı'nın performansına dikkat çeken Üstündağ, "Filenin Sultanları, 16 yıl aradan sonra gümüş madalya kazanarak yine göğsümüzü kabarttı"
dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımının ise CEV Avrupa Altın Ligi'nde tarihi başarıya imza atarak yenilgisiz kürsünün zirvesinde yer aldığını dile getiren Üstündağ, "Alt yaş kategorilerinde de milli takımlarımız Balkan ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Tüm milli takımlarımızı elde ettikleri başarılardan ötürü canı gönülden kutluyorum"
dedi. A Milli Kadın Takımı'nın 7-12 Ocak 2020'de Hollanda'da Avrupa Kıta Olimpiyat elemelerinde mücadele edeceğini söyleyen Üstündağ, "Kızlarımız yine ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır" diye konuştu.
SPOR TOTO FİNAL ETABINA YÜKSELDİ
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Spor Toto, konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi. İlk maçta deplasmanda rakibine 3-2 yenilen Spor Toto, rövanş maçını 3-1 kazanarak, final etabına yükseldi.
YENİMAHALLE GOALBALL TAKIMI BİRİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEDİ
Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda, Yenimahalle Belediyesi Goalball Kadınlar Takımı başarısıyla gururlandırdı. 9 takımın katıldığı Kadınlar Görme Engelliler müsabakalarında Yenimahalle Belediyesi Goalball Kadınlar Takımı şampiyon oldu. Takımın başarılı sporcusu Gol Kraliçesi Sevda Altunoluk 99 gol ile Türkiye Şampiyonalarında en çok gol atan sporcu oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sizlerle gurur duyuyorum. Bizleri çok mutlu ettiniz" dedi.