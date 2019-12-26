Atatürk, kurtuluş savaşını Ankara’dan başlatmıştı

BUGÜN NELER OLDU

84'üncüsü düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinde yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Atatürk Koşusu'nun önemine vurgu yaparak,diye konuştu.Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise, 27 Aralık'ın Ankara için çok değerli bir gün olduğunu belirterek,diye konuştu.