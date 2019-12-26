Atatürk, kurtuluş savaşını Ankara’dan başlatmıştı

84'üncüsü düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinde yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Atatürk Koşusu'nun önemine vurgu yaparak, "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı nedeniyle Atatürk Koşusu'nun 84'üncüsünü düzenleyeceğiz. Avrupa'da kesintiye uğramadan yapılan koşulardan biri. Cuma günü (yarın) saat 14.20'de Keklikpınar'dan başlayarak gar önünde tamamlanacak. Geçen yıl bin 400 bin 600 civarında kayıtlar kapanmadığı için 2 bin sayısına ulaşmasını bekliyoruz"
diye konuştu.
ADINA YAKIŞACAK KOŞU
Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise, 27 Aralık'ın Ankara için çok değerli bir gün olduğunu belirterek, "Ulu Önder Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak için Ankara'ya gelişi 27 Aralık. Ankaralılar için bir tür doğuştur. Spor teşkilatı da ülkemize yakışır bir faaliyet yapmak için Atatürk Koşusu'nu planlamıştır. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 10 gün önce bütün şampiyon sporcular toplanarak bir kahvaltı programı düzenlendi. Spor teşkilatı, bakanlık, federasyon ve bütün bileşenleriyle adına yakışır bir Atatürk Koşusu yapmak için çalışıyor"
diye konuştu.