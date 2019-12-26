Baºkan Yaºar konservatuar sözünü tuttu

enimahalle

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile Yenimahalle'nin genç tiyatrocu adaylarına ücretsiz eğitimin kapıları aralanıyor. Başkan Fethi Yaşar, yaklaşık 20 yıldır kültür sanat dünyasına sayısız oyuncu kazandıran Türkiye'nin köklü sanat akademilerinden Sadri Alışık Kültür Merkezi ile iş birliği yaparak, konservatuar sözünü de tuttu. Sadri Alışık'ta ilk ders zili, 20 Ocak Pazartesi günü çalacak. 30 genç elemeler sonucunda seçilecek. Yenimahalle'de ikamet eden 30 yaş ve altı, en az lise mezunu sanata gönül veren gençler, ücretsiz konservatuar projesi ile hayallerine kavuşacak. 16-17 Ocak tarihlerinde elemelere katılmak isteyen genç yetenekler, 15 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek. 20 Ocak'ta ders başı yapacak. Mezun öğrenciler, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performans sergileyecek.