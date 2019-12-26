Gerçek aşkın gücü Congresium Sahnesi’nde

BUGÜN NELER OLDU

Gerçekaşkın gücünün anlatıldığı, Çaykovski'nin ölümsüz bale yapıtı Kuğu Gölü 27 Aralık akşamı saat 20.00'de, seyircilerimizden gelen yoğun istek üzerine, 3 bin kişilik Congresium Sahnesi'nde sahneleniyor. Ünlü koreograf M.Patipa ve L.Ivanov'un adımlarını 2 perde olarak sahneye koyan A.Volkan Ersoy ve Armağan Davran imzası taşıyan ve klasik balenin en güzel örneği olan Kuğu Gölü, Prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalmasını, ancak avlanmak üzere gittiği gölde, büyücü Rothbart'ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette'ye aşık olmasını ,temiz bir aşkın büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiğini konu alıyor.