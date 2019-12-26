Gölbaşı’nda yeşil alan rekoru

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GölbaşıBelediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 2019 yılını yoğun bir tempoda çalışarak geçirdi. Yapılan çalışmalarla birlikte Gölbaşı'nda hem yeşil alan miktarını artırıyoruz hem de ilçemizi daha estetik bir hale getiriyoruz. Gölbaşı'ndaki yeşil alanlar 7 den 70'e herkese hitap ediyor. Yapılan çalışmalarla ortaya çıkan yeşil alanlarla, Gölbaşı daha estetik bir kimliğe bürünüyor" dedi. Toplam alanı 761 bin 973 metrekareyi bulan 145 adet parkla birlikte Gölbaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 28.29 metrekareye çıkarıldı. Yine 2019 yılı içerisinde bin 190 metrekarelik alana sahip toplamda 4 parkı tamamen revize eden Gölbaşı Belediyesi parkları tam bir yaşam alanına çevirdi. Gölbaşı'ndaki parklar 7'den 70'e herkese hitap ediyor.Şehir estetiğine büyük önem veren Gölbaşı Belediyesi mevsimsel çiçek dikimlerini de ihmal etmedi. Gölbaşı Belediyesi park ve bahçelerde, yol kenarlarında, kavşaklarda binlerce çiçek dikimi gerçekleştirdi. Gölbaşı'nda 220 bin adet mevsimlik çiçek ve lale soğanı, orta refüjlere 4 bin adet bitki ekimi, yapılırken bunların dışında, 31 bin 432 adet estetik çalı, süs bitkisi ve ağaç dikimi de gerçekleştirildi.