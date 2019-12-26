Keçıören karargahtepe’ye yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Belediyesi ile Ankara Kulübü Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen Atatürk'ün Ankara'ya ardından da Keçiören'e gelişinin 100'üncü yılı etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamına vekâleten Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özkan, Ankara Kulübü Derneği Keçiören Şubesi Başkanı Yaşar Güney, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, Seymen alayı ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün tamamlanmasıyla bir konuşma yapan Başkan Altınok, "Bugün yeniden milli mücadeleyi yaşamış gibiyiz. Yağmurda yürüyecek miyiz deniyor ya, yağmur değil fırtına da çıksa kar da yağsa, buz da olsa yine yürüyecektik. Çünkü kahramanlarımız karda, buzda, fırtınada yiyecek ekmek bulamadan seve seve ölüme, şehadet şerbetini içmeye koşmuşlardır" dedi.Başkan Altınok ile beraberindeki 100 kişilik Seymen alayı ve vatandaşlar yoğun yağış altında gerçekleştirilen yürüyüş için Keçiören Belediyesi önü Kalaba Kent Meydanında toplanarak daha sonra Karargahtepe'ye kadar yürüdüler. Karargahtepe'ye ulaştıklarında ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelleri ve orada toplanan vatandaşlar tarafından alkış ve Türk bayraklarıyla karşılandılar. Başkan Altınok, Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası önünde yürüyüşe katılan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Yağmurlu bir havada, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin ve Keçiören'e gelişinin 100'üncü yılını kutluyoruz. Bulunduğumuz karargâh, bulunduğumuz mekân şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze tahsis edilmiştir" dedi.