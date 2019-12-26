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Mamak’ta sekreterlik kursu

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Mamak’ta sekreterlik kursu
Mamak Belediyesi, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde sekreterlik mesleki eğitim kursu açtı. Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen kurstan 18-30 yaş aralığında lise mezunu herkes faydalanabiliyor. Hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında verilen eğitimlerde kursiyerlerin genel sağlık sigortası primleri de kurs süresi boyunca İŞKUR tarafından karşılanıyor. Eğitimler 17 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak. Gerek aile merkezlerinde gerekse kurumlar arası işbirliği çerçevesinde açılan kurslarla ilçe genelinde çeşitli sektörlere kalifiye eleman yetiştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ortalama 5 ay boyunca eğitim görecek vatandaşlarımız yeni bir meslek sahibi olacak. Böylelikle kursa katılanlar hem ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de sertifika sahibi olacak" dedi.
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Mamak’ta sekreterlik kursu
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