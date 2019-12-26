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Minikler “Heidi” ile buluştu

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Minikler “Heidi” ile buluştu
Yenimahalle Belediyesi, "Heidi" adlı çocuk oyunu ile Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda miniklere keyifli dakikalar yaşattı. Eti Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan oyunda, salonu tıklım tıklım dolduran minikleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da oyun öncesi ziyaret ederek, "iyi seyirler" diledi. Ücretsiz olarak seyrettikleri tiyatro ile çocuklar, evlerinde ekran karşısında severek izledikleri Heidi'yi bu kez canlı izleme fırsatı buldu. Oyunda Alp Dağları eteklerinde bir kulübede dedesi ile yaşayan Heidi'nin arkadaşlık ve doğa sevgisi dolu hikâyesi anlatıldı.
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Minikler “Heidi” ile buluştu
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