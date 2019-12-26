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“Parkinson tedavisinde % 100 başarıyı yakalamış bir merkeziz”

Giriş Tarihi: 26.12.2019
“Parkinson tedavisinde % 100 başarıyı yakalamış bir merkeziz”
Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ da Kamchybekova'nın Türkiye'ye geliş sürecinin Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki ilgili birimlerle temas kurmasıyla başladığını dile getirerek, "Ankara Şehir Hastanesi olarak ileri evre parkinson tedavisinde yüzde yüz başarıyı yakalamış bir merkeziz. Gayet başarılı bir ameliyat oldu, hastamız da tedavisinden gayet memnun durumda. Hastamız, 28 Aralık'ta günü ülkesine dönecek ve bir süre sonra kontrol için tekrar Türkiye'ye gelecek" dedi.
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“Parkinson tedavisinde % 100 başarıyı yakalamış bir merkeziz”
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