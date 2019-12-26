Takla atan araçta burnu bile kanamadı

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Yağmurdandolayı kaygan zeminde kayan otomobil aydınlatma direğine vurarak takla attı. Kaza, Yenimahalle Mevlana Bulvarı - Dumlupınar Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Mevlana Bulvarı üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü Dumlupınar Bulvarı'na dönmek istediği sırada yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan döndü. Yan dönen araç içerisinde kalan sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise yan dönen aracı düzelterek trafik ekiplerine ait çekiciyle kaza mahallinden kaldırdı. Kısa süreli aksayan trafik yan dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla kontrollü şekilde sağlanırken, otomobil sürücüsünün herhangi bir yara almadan içeriden çıkması yüreklere su serpti.