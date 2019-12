Türk futbolunun Roma’daki elçisi

BUGÜN NELER OLDU

Serie A ekibi Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Gençlerbirliği dönemi, İtalya'daki yaşamı, Roma taraftarının kendisine yaklaşımı hakkında konuştu.Lige 3 beraberlikle başladık. Ondan sonra galibiyet ve mağlubiyetlerle inişli çıkışlı bir performans oldu ama ligin sonuna doğru istatistiksel olarak iyi bir süreç geçirdik.İlk sıraya yerleşirsek de ne mutlu ama güçlü rakiplerimiz var; Inter, Juventus, Lazio. Şu anki hedefimiz ilk 4'te olup kafaya oynamak. Bizim için ilk devre iyi geçti diyebilirim.İlk başlarda tabii ki zor oldu. Bu adaptasyon süreci dil olarak, takımdaki bütünsellik anlamındaydı. Tanımadığın insanların yanına gidiyorsun, huyları, sana yaklaşımları, dillerini bilmiyorsun.Takımda görev aldıkça, onlar için bir şeyler verdikçe onlar da seni içlerine alıyorlar. Çok şükür 4 maç oynadım, 2 tane ilk 11'im var. İlk aşamada fena geçmedi diyebilirim çünkü 4 maç, 4 galibiyet oldu sonuçta. İstatistiksel olarak da iyi olduğunu düşünüyorum ama bu yeterli mi, tabii ki değil. Hocamız Fonseca da inşallah daha fazla süre verirse ben de elimden geldiğince formanın hakkını vermeye çalışacağım.KASAP DA MANAV DA ROMA'YA HERKES ÇOK DÜŞKÜNRoma taraftarını nasıl anlatırsın peki? Şu anda oturduğum ev, 3-4 senedir hep Romalı oyuncuların oturduğu ev. İki sene önce Cengiz, geçen sene Zaniolo, şu anda ben. Oturan oyuncular da kariyerlerinde başarılı bir adım attığı için şu anda bana da o gözle bakıyorlar. Roma'da sokağa çıktığınızda kasabı da manavı da taksicisi de Romalı ve takımlarına o kadar düşkünler ki sokağa çıktığınızda çok güzel bir ilgi var, çok mutlu ediyor insanı ve bu seni daha da motive ediyor. Bazı şeylerin, ne kadar ciddi bir iş yaptığının farkına varabiliyorsun çünkü bu sadece saha içerisinde bitmiyor. Saha içerisinde sen oynuyorsun ama dışarıda 7-8 ya da 70 yaşındaki insanlara da hitap ediyorsun. Oradaki duruşun ve sergilediğin performans, gösterdiğin bir hareket bile onlara ilham kaynağı olabiliyor her açıdan. İnsanlar o kadar önemsiyor ki bizleri, bunun karşılığını bir şekilde vermemiz gerekiyor."Roma formasını uzun yıllar terletmek. Ben adım adım gidiyorum. Roma'ya transfer oldum ve ilk hedefim burada kalıcı olmak. Burada kalıcı olup uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum ligde veŞampiyonlar Ligi'nde. Güzel şeyler olacak.Eski kulübün Gençlerbirliği için neler söylersin? İnsanlar benim kendimi kanıtladığımı görünce, 'Gençlerbirliği'nde daha genç oyuncular var; Rahmetullah var, Berat var, İlker var, kaleci Übeyd var' diyecekler. Onlara önayak olduysam ne mutlu bana. Şu an Roma'da sadece kendimi temsil etmiyorum. Gençlerbirliği'ni, altyapısını, Türkiye'yi temsil ediyorum. Uzun yıllar Roma'da oynamak istiyorum.İlişkimiz iyi çünkü bana güvendiğini hissedebiliyorum. Yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde orta sahada, güvenini ben de boşa çıkarmadığımı hissediyorum. Nerede görev verirse, nerede boşluk olursa beni oynatmak için can attığını görebiliyorum. Ben de verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yine şans gelecektir eminim. Ve formayı aldıktan sonra da bırakmamak için elimden geleni yapacağım."Cengiz ve benim için büyük şans oldu çünkü her sabah kalkıp gittiğin, aynı şehirde uyandığın, her hafta maç yaptığın stada şu an biz deplasmana gidiyor gibi gideceğiz, buna da işin cilvesi diyebiliriz. Garip bir his... Çok mutluyum ama İtalya'da başlaması, İtalya ile oynamak. Gerçekten güçlü bir takım, Türkiye gibi genç ve dinamik oyuncuları var."İtalya Milli Takımı'na bizden giden çok oyuncu var, Lorenzo, Florenzi, Mancini bunlarla hep istişare içindeyiz. Birbirimize takılmaya başladık, 'İlk maç görüşeceğiz, siz yenersiniz, sizin takım daha dinamik...' Hoş sohbetler oluyor, gerçekten maçın da güzel geçeceğine inanıyorum. Grupta diğer takımlar da güçlü diyebilirim ama lider olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Şenol Güneş hoca gerçekten gençlere önem veren bir hoca ve bize çok sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu da özgüven ile yüklüyor, 5 stoperin Avrupa'nın çeşitli yerlerinde oynaması rekabet duygusunu yaratıyor ve bu duygu birbirimizi daha yukarı çekmemize yarıyor bence. Bu da başarıyı getiriyor diyebilirim."