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Altındağ’da Atatürk’ü anma etkinliği

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Altındağ’da Atatürk’ü anma etkinliği
Altındağ Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını hem coşku dolu hem de anlamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 100'üncü yıl anma etkinlikleri Altındağlı gençlerin tiyatro oyunuyla başlayacak. Kale'nin Altın Çocukları ile Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye gençler, Atatürk'ün Ankara'ya gelişini sahneye taşıyacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterimi saat 13.45'te başlayacak. İkinci program ise Hamamönü'nde gerçekleşecek. Saat 15.30'da Hamamönü'nde toplanacak 100 Altındağlı genç, seğmen gösterisi gerçekleştirecek. Gençler, Ata'yı Ankara girişinde karşılayan seğmenlerin coşkusunu Altındağ'a taşıyacak. Saat 18.00'de ise Güneşevler 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde "İlber Ortaylı" ile söyleşi programı gerçekleştirilecek. Ortaylı, "Ankara tarihi, Ankara'nın başkent olarak önemi ve Ankara'nın Cumhuriyet tarihindeki yeri" konularında bilgiler verecek.
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