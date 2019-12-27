‘Aynı ruhla çalışıyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraTicaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" diyerek Anadolu halkını örgütleyen ve Dikmen sırtlarında büyük bir coşkuyla karşılanan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılının da aynı coşkuyla kutlandığını belirterek "Bugünün Ankaralıları olarak aynı ruhla, birlik ve beraberlik içinde vatanımızı ve milletimizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz" dedi. ATO Başkanı Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'ncü yıldönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nı yenilgiyle kapatan Türk Milleti'nin makûs talihinin Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla değiştiğini ve Dikmen sırtlarından Ankara'ya adım atmasıyla da en kararlı seviyeye ulaştığını kaydeden Baran "Milli Mücadele'de zorluklar karşısında bir an bile tereddüt etmeden kahramanca mücadele eden Ankaralıların gösterdiği cesaret, Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti olarak ilan edilmesiyle taçlandırıldı" ifadesini kullandı.