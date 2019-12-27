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Bakan Ersoy engellilerle ‘Lüküs Hayat’ı seyretti

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Bakan Ersoy engellilerle ‘Lüküs Hayat’ı seyretti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliğiyle organize edilen, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Lüküs Hayat' adlı oyunu 'Dünya Engelliler Günü' kapsamında engelli sanatseverlerle birlikte seyretti.Çayyolu Cüneyt Gökçer sahnesinde gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, aileleri ve protokol konukları yer aldı. Tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden, Cemal Reşit Rey'in 1933'te kaleme aldığı 'Lüküs Hayat' müzikali, DT tarafından ilk kez bu sezon seyircisiyle buluştu.
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Bakan Ersoy engellilerle ‘Lüküs Hayat’ı seyretti
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