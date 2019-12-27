Başkan Şimşek: 27 Aralık 1919 bir tür doğuştur

BUGÜN NELER OLDU

GölbaşıBelediye Başkanı Ramazan Şimşek, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Şimşek mesajında şunlara yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak için başkent Ankara'ya gelişi olan 27 Aralık 1919 günü bir tür doğuştur. Ankaralıların Kızılca Gün olarak da adlandırdığı 27 Aralık tarihi, Türkiye için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu da temsil etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır' diyerek onurlandırdığı biz Başkentliler, ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için, her dönemde ve her koşulda, var gücümüzle çalışma azim ve kararlılığındayız. Bu vesileyle zorlu şartlar altında bin bir fedakârlıkla kanı ve canıyla devletimizi yeniden inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize rahmet diliyor, Cumhuriyeti kuran bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yıl dönümünün bütün halkımıza kutlu olmasını diliyorum"