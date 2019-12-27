Buz pisti çizgi film oluyor

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, 2019 yılında buz hokeyinde elde edilen başarıları, 2020 hedeflerini ve projelerini değerlendirdi. Milli takıma katkıyı artırmaya çalıştıklarını belirten Albayrak, "Bizim federasyonumuzda, bizim camiamızda eksiklikler neler önce onun farkına varıyoruz.Ne yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Biz öncelikle liglerdeki maç sayısını artırarak aslında milli takımlara olan katkıyı artırmaya çalıştık.Bununla birlikte haliyle milli takımları daha kaliteli hale getirdik" dedi ve sözlerini"Aynı şekilde şimdi çizgi film projemiz var. İnşallah 2020'de bizi sevenlerin bizim branşımızı tanımak isteyenlerin karşısına çıkacağız. 8-11 yaş aralığına hitap eden bir çizgi film olacak. Biz istiyoruz ki ülkemizdeki her insan bir spor branş ile ilgilensin. Gerçekten keyif veren bir spor."YABANCI ANTRENÖRLER TAKIMA KALİTE KATIYORYabancı antrenörler için teşvik uygulamaları yapıyoruz. Çünkü yabancı antrenörler, antrenörlerimizi daha iyi bir kıvama getiriyor. Bir takıma 2 tane yabancı oyuncu gelmesi o antrenmanı daha kaliteli hale getiriyor. Oyun sayısı arttıkça milli takımlara yansıyor. O yüzden biz sporumuzu bu yönde büyütüyoruz. 2019 aslında bizim için çok keyifli bir yıldı. Konusu buz hokeyi olan bir dizi televizyonlarda insanların karşısına çıktı. Yaklaşık 23 bölümlük bir diziydi. Onun da çok büyük bir katkısı oldu."