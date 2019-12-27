BUGÜN NELER OLDU

Aliİlkbahar: "10 mağazamız vardı 20 bina yapmıştık ve 10 tanede sonradan ahşap yaptık. Ondan sonra tabi değişiklikler falan oldu fakat şuan yalnız idareciler değişiyor şuan en son durum ne malzeme kayıtlarını bilmiyorum ama zarar ettiği söyleniyor. Ben üzülüyorum. Çünkü biz orayı evladımız gibi büyüttük. Çok güzel bir noktaya getirdik. Aşağı yukarı 23.5 yıl çalıştım. Hiç zarar etmemiştik, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini çıkarttığımız halde. Yeni bir arkadaş gelmiş inşallah toparlar, Ankaralılara güzel bir hizmeti devam ettirir. Böyle görevler siyasi değil de işin ehline verilmesi lazım. Biz ürünlerin standardını hiç bozmuyorduk. Onun için Halk Ekmek oldu. Halk ekmeğin özelliği A kalite özelliğinde vermemizdi"