Gençler, İstanbul’da 3 puan kovalayacak

SÜper Lig'de Hamza Hamzaoğlu'nun gelişiyle 12 puan alıp çıkış yakalayan Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında bugün deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. 18 puanla 13. sırada bulunan Başkent ekibi, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi eksik futbolcular teknik heyeti düşündürüyor. Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Stancu, Berat Ayberk ve Baiano
forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz'un da bu maçta görev yapması
Gençlerbirliği beklenmiyor.