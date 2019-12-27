Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Gençler, İstanbul’da 3 puan kovalayacak

Gençler, ’da 3 puan kovalayacak

Giriş Tarihi: 27.12.2019
SÜper Lig'de Hamza Hamzaoğlu'nun gelişiyle 12 puan alıp çıkış yakalayan Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında bugün deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. 18 puanla 13. sırada bulunan Başkent ekibi, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi eksik futbolcular teknik heyeti düşündürüyor. Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Stancu, Berat Ayberk ve Baiano forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz'un da bu maçta görev yapması Gençlerbirliği beklenmiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençler, İstanbul’da 3 puan kovalayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN