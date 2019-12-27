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evinde güzel

Başkent ekibi, seyircisi önündeki rövanş maçında Arhavi’yi Metin ve Efe’nin üstün oyunuyla set vermeden yenerken adını final etabına yazdırdı

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Halkbank evinde güzel
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap rövanş karşılaşmasında Halkbank, Başkent'te Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup ederek adını final grubuna yazdırdı. İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyet, mavi-beyazlı takımın rahat bir oyun çıkarmasını sağladı. Halkbank hücumda az hata yaptı, iyi servis attı. Defans ve blokta da üstünlük kurunca galibiyet geldi. Halkbank'ta en skorer oyuncular 19 sayı ile Metin Toy ve 17 sayı ile Efe Bayram oldular. Maçın en hızlı servisleri bu iki oyuncudan geldi. Saatte 117 kilometre hızla Metin Toy kullandı. Saatte 109 kilometre ile Efe Bayram Metin Toy'a eşlik etti.
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Halkbank evinde güzel
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