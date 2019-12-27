Halkbank evinde güzel

BUGÜN NELER OLDU

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. Etap rövanş karşılaşmasındaİlk maçta alınan 3-0'lık galibiyet, mavi-beyazlı takımın rahat bir oyun çıkarmasını sağladı. Halkbank hücumda az hata yaptı, iyi servis attı. Defans ve blokta da üstünlük kurunca galibiyet geldi.Maçın en hızlı servisleri bu iki oyuncudan geldi. Saatte 117 kilometre hızlakullandı. Saatte 109 kilometre ileMetin Toy'a eşlik etti.