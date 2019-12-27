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İçkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim

Başkentte yeni yıl öncesinde denetimler artırıldı. Halk sağlığını düşünmeyen kurallara uymayan işletlemelere gerekli cezalar kesildi

Giriş Tarihi: 27.12.2019
İçkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı. Bazı iş yerlerine, olumsuz görüntülere rastlanılması üzerine idari ceza uygulandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çeşitli restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı. Çeşitli mekanlarda mutfakları kontrol eden ekipler, açık ve kapalı alkol şişelerini de anında sonuç veren barkod okuma cihazıyla denetledi, numuneler topladı. Denetimlere katılan İl Müdürü Bülent Korkmaz, yeni yılın yaklaşmasıyla yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.
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İçkili mekanlarda yılbaşı öncesi denetim
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