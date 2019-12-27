Mamak ile Gazi işbirliğine imza attı

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MamakBelediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında imar, kentsel tasarım, ulaşım, trafik, çevre, bilgi sistemleri, veri tabanlarının toplanması ve analizi gibi konularda iş birliği içeren Ortak Hizmet Projeleri Protokolü imzalandı. Protokol törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nizami Aktürk, Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hayri Ulvi, Kültür ve Turizm Bakanlık Müşaviri Ali Osman Koca ve Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Emirdoğan katıldı. İş birliğinin Mamak'ta projelere katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Köse, "Bilgi güçtür, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Gazi Üniversitesi ile belediyemiz arasında yapılan bu protokolü bizler çok önemsiyoruz" dedi.