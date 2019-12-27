Müdürler kapıştı halk ekmek çöktü

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BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek'in başına getirdiği Fahrettin Gökşin'in 3 ay 3 gün sonunda görevine son verdi. Gökşin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 gün çalıştığına dair tazminat istedi. Bu istek yerine getirilerek Gökşin'e 3 günlük 5 bin TL tazminat da ödendi. Gökşin 06 AHE 43 plakalı makam aracını da alarak bir süre ortalarda gözükmedi.İddiaya göre Halk Ekmek'te genel müdür ve bazı genel müdür yardımcıları arasında bir kutuplaşma yaşandı. Bu kutuplaşma Halk Ekmek'in koridorlarında yumruklu olayların yaşanmasına sebep oldu. Koridorda herkesin gözü önünde büyük bir kavga yaşandığı ve bunun sonucunda Başkan Mansur Yavaş'ın olaylardan birkaç gün sonra kendi atadığı Genel Müdür Fahrettin Gökşin'i görevden aldı. Bu olaylar ise ciddi anlamda halk ekmeğin işleyişini etkiledi. İşleri durma noktasına getirdi. Son olarak dün Halk Ekmek'te danışman olarak görev alan Recep Mızrak, Halk Ekmek Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür olarak atandı.Halk Ekmek'te yaşanan bu çekişmelerden dolayı ürünlerin satış mağazalarına doğru düzgün sevk edilemediği, her hafta başka bir ürün pazarlandığı öğrenildi. Özellikle piknik grubu ürünleriyle ilgili birçok şikâyet var. Stantlarda ürünlerin olmadığı ve çeşitliliğin azaldığı belirtiliyor. Kahvaltılık ürünler yok denecek kadar azaldı. Bu ürünler üretimden kaldırıldı. Bunlar, çavdarlı ekmek, ruşeymli ekmek, kavuzsuz arpa ekmeği, taş değirmen tam buğday ekmeği ve zeytinyağlı cabata ekmeği. Bu ekmekler Halk Ekmek'te piyasadaki muadillerinden çok daha düşük fiyata satılıyordu. Önceden sosyal belediyecilik gereği üretimine devam edilen bu ürünler kar edilmediği için ya da tasarruf amacıyla üretilmez oldu. Ayrıca Ankaralılar Halk Ekmek'te üretilen ürünlerin lezzetinde de bozulmalar olduğundan şikayetçi.ekmek büfelerinin bütün hazırlıkları tamamlanmasına rağmen bu projeden vazgeçildi. Hatta Mithat Paşa Caddesi'nde glütensiz ekmek büfesi konuldu, ürünleri alındı, bir anda bu hizmetten vazgeçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kamuoyuna, "Glutensiz ekmeği, içerdiği şeker ve yağ oranları nedeniyle, bilinçsiz şekilde tüketen diabet, kolesterol ve benzeri hastalarına da sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenlerle ayrıca bir satış yeri açmak çölyak hastaları haricindeki tüketiciler üzerinde çok olumsuz etkiler oluşturacağından uygun değildir. Günlük 850bin adet ekmek üretiminde bu tip ekmekler toptan ekmek satışımızın çok azına hitap etmektedir" açıklaması yaptı.