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Pursaklar’da iş sağlığı semineri

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Pursaklar’da iş sağlığı semineri
Pursaklar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki personellere, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında eğitim semineri verildi. İnsan Kaynakları İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği üzerine eğitim verildi. Seminer'de; temel iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, ilk yardım, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personellerin yasal hakları hakkında bilgiler verdi.
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Pursaklar’da iş sağlığı semineri
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