‘Savunma hattının ilk siperi Ankara’da kazıldı’

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraKent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100 yılı ile ilgili basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şunlara yer verildi: "Savunma hattının ilk siperleri Ankara'da kazılmıştır. Bu hat daha sonra taarruzla, kendine gelen bir milletin sembolü olmuştur. Cumhuriyetimizin temellerini atıp bizi heyecana boğan bu ruhu, milletimize ve gelecek kuşaklara anlatmalıyız. Bu geliş sadece bir geliş değil bir milletin kendine gelmesi ve Ankara'yı, al bayrağı kuşatan hilalin ucunda ki yıldız yapmasıdır. Ankara, bir halkın yeniden var olma hikâyesi üzerinden, dünyaya model olacak bir başkenttir. Bunu önce kendimize, sonra dünyaya anlatmalıyız."