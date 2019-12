BUGÜN NELER OLDU

Gölbaşı'ndayol kenarında yaralı halde duran at, duyarlı bir kadının çabasıyla tedavi altına alındı. İş yerinden evine giden Ayşe Mertoğlu, yol kenarında yaralı bir at gördü. Atın sahipsiz olduğunu düşünen Mertoğlu, yaralı hayvanın kurtarılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Ekiplerin ambulansla hayvan hastanesine götürdüğü at, tedavi altına alındı. Mertoğlu, "Atı yaralı bulunduğu yerde yalnız bırakmadım" dedi.